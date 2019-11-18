2019-11-18T08:42:03+03:00
Происшествия

В Гагарине пропал молодой мужчина

Житель райцентра не выходит на связь несколько дней
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: ВКонтакте.Фото: ВКонтакте.
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В Гагарине пропал молодой мужчина: житель райцентра не выходит на связь несколько дней. Обеспокоенные друзья опубликовали сообщение с просьбой помочь найти знакомого.

В последний раз мужчину ростом 176 см видели в черной куртке Columbia, при себе у него была черная поясная барсетка Fred Perry. Сообщается, что пропавший носит щетину. Ранее в Демидовском раойне прошли поиски смоленского подростка Влада Бахова. Поисковики сообщили, что ребенок не найден, при этом его поиски не прекращаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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