Ночью в Смоленске вспыхнула иномарка
Ночью в Смоленске вспыхнула иномарка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло в начале второго часа ночи 18 ноября на улице Черняховского.
- Прибыв на место огнеборцы увидели охваченный огнем Volkswagen Passat. Огонь удалось быстро залить, но машину вряд ли получится восстановить, - рассказали в МЧС. - У транспортного средства выгорел моторный отсек, огнем повреждено боковое левое зеркало, левое колесо, левая фара, передний бампер, лакокрасочное покрытие левого крыла.
Специалисты выясняют причину случившегося.
Ранее в Смоленске на Пригородном переулке сгорела частная баня. Бревенчатое строение было расположено в частном секторе. Тушить пожар было крайне сложно из-за плотной застройки. Однако пожарные спасли рядом стоящие строения. В ЧП никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU