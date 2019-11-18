2019-11-18T09:43:52+03:00
Происшествия

Ночью в Смоленске вспыхнула иномарка

Машину быстро потушили, но восстановить ее не получится
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.
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Ночью в Смоленске вспыхнула иномарка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло в начале второго часа ночи 18 ноября на улице Черняховского.

- Прибыв на место огнеборцы увидели охваченный огнем Volkswagen Passat. Огонь удалось быстро залить, но машину вряд ли получится восстановить, - рассказали в МЧС. - У транспортного средства выгорел моторный отсек, огнем повреждено боковое левое зеркало, левое колесо, левая фара, передний бампер, лакокрасочное покрытие левого крыла.

Специалисты выясняют причину случившегося.

Ранее в Смоленске на Пригородном переулке сгорела частная баня. Бревенчатое строение было расположено в частном секторе. Тушить пожар было крайне сложно из-за плотной застройки. Однако пожарные спасли рядом стоящие строения. В ЧП никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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