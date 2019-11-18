2019-11-18T11:12:15+03:00
Происшествия

В Смоленске следком взял на контроль ДТП с машиной «скорой»

Два фельдшера получили травмы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: Следственный комитет России.Фото: Следственный комитет России.
Изменить размер текста:

В Смоленске региональный следком взял на контроль ДТП с машиной «скорой», рассказала и.о. его официального представителя Наталья Холодкова.

Напомним, страшная авария произошла вечером 17 ноября. Машина врачей мчалась с включенными маячками на вызов и не перекрестке улиц Кирова – проспект Гагарина столкнулась с иномаркой. Машина врачей упала на бок. Двое фельдшеров получили травмы.

- Следователи инициировали проверку, в результате которой будут изучены все обстоятельства ДТП, - сообщили в ведомстве. - По ее результату будет принято процессуальное решение.

Видео с места происшествия можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дело экс-начальника отдела «Смоленскавтодор» направлено в суд
В Смоленской области щенка бросили умирать, привязав к дереву
В Смоленске горячую воду отключат на 4 дня
33 ФАПа заменят в Смоленской области
Урны для голосования за скверы появились в Смоленске
Ночью в Смоленске вспыхнула иномарка
В Гагарине пропал молодой мужчина
В Смоленской области вандалы разгромили кладбище
В ДТП в Смоленске перевернулась машина врачей [ВИДЕО]
Мошенники украли у смолянина 90 тысяч рублей
На улице Шевченко в Смоленске продолжается ремонт трамвайных путей
Губернаторский каток устанавливают в Смоленске
В Смоленске нашли шесть незаконных кладбищ
В Смоленской области овчарка напала на женщину
В Смоленске в торговом центре украли вещи из камеры хранения
В Смоленской области братьев и сестер будут зачислять в одну школу
Частная баня сгорела в Смоленске
В Смоленске световые опоры очистили от рекламы
Смоляне снова нашли клопов в кинотеатре
В столице региона пройдет «Смоленский проект»
В Смоленске ДТП с трамваем парализовало движение на улице Николаева
Вдоль дороги на улице Урицкого в Смоленске установили ограждение
Под Смоленском построят новый дилерский центр LADA
Обновление сквера на улице Багратиона в Смоленске завершается