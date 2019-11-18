В Смоленске следком взял на контроль ДТП с машиной «скорой»

СЕГОДНЯ 11:10 2019-11-18T11:12:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смоленске региональный следком взял на контроль ДТП с машиной «скорой», рассказала и.о. его официального представителя Наталья Холодкова.

Напомним, страшная авария произошла вечером 17 ноября. Машина врачей мчалась с включенными маячками на вызов и не перекрестке улиц Кирова – проспект Гагарина столкнулась с иномаркой. Машина врачей упала на бок. Двое фельдшеров получили травмы.

- Следователи инициировали проверку, в результате которой будут изучены все обстоятельства ДТП, - сообщили в ведомстве. - По ее результату будет принято процессуальное решение.

Видео с места происшествия можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU