2019-11-20T08:01:24+03:00
Общество

Смоляне попросили построить тротуар

Жителям 2-го переулка Серебрянки приходится добираться до дома, идя по проезжей части
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоляне попросили построить тротуар. Фото: из архива.Смоляне попросили построить тротуар. Фото: из архива.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоляне попросили построить тротуар вдоль дороги на 2-м переулке Серебрянки. На встрече с главой города Андреем Борисовым люди указали, что им приходится добираться до дома, идя по проезжей части.

Градоначальник отметил, что полноценно обустроить тротуар не получится, так как это повлечет за собой изменение параметров дороги. Вместо этого пообещал продумать решение вопроса. Скорее всего, на первое время, вдоль проезжей части появится бордюрное ограждение, что сделает движение пешеходов более безопасным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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