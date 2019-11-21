2019-11-21T08:17:24+03:00
Общество

В Смоленске главой УФСИН стал Александр Трачук

Прежний руководитель Алексей Баранов написал заявление по собственному желанию
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: УФСИН России по Курганской области.Фото: УФСИН России по Курганской области.
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В Смоленске главой УФСИН стал полковник Александр Трачук, ранее возглавлявший ведомство в Курганской области. Он занял место Алексея Баранова, занимавшего пост руководителя с 2016 года. В январе экс-начальник сообщил о своем уходе, написав заявление по собственному желанию.

Ранее в регионе представили нового начальника Смоленской таможни. С 18 октября кресло руководителя занял 38-летний подполковник Владислав Лёгкий.

А в сентябре президент отправил в отставку прокурора Смоленской области Евгения Полонского. На его место был назначен 41-летний Сергей Карапетян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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