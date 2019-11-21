2019-11-21T13:37:49+03:00
Происшествия

В Смоленске мужчина до смерти избил свою супругу

Молодая женщина скончалась в квартире на улице М. Соколовского, где и произошла ссора
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: из архива пресс-службы УМВД России по Смоленской области.Фото: из архива пресс-службы УМВД России по Смоленской области.
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В Смоленске мужчина подозревается в том, что до смерти избил свою супругу, сообщает пресс-служба регионального УМВД. 37-летняя женщина скончалась от множества полученных травм.

Трагедия произошла с 17 по 19 ноября в одном из домов на улице Маршала Соколовского. На момент обнаружения погибшей хозяина квартиры дома не было.

По словам полицейских, супруга удалось задержать. Неработающий 38-летний мужчина рассказал, что поссорился с женой и несколько раз ударил женщину руками и ногами, после чего она почувствовала себя плохо и он позвонил в «скорую помощь».

Следователи продолжают восстанавливать полную картину случившегося. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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