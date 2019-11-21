В Смоленске пройдет акция «Письмо маме»

СЕГОДНЯ 14:37 2019-11-21T14:37:49+03:00

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В Смоленске пройдет третья по счету акция «Письмо маме». Волонтеры из благотворительного фонда «Новая жизнь» предлагают написать добрые слова, адресованные самому родному человеку – маме на специальном бланке, который впоследствии попадет в руки адресату.

Акция пройдет с 21 ноября по 24 ноября (включительно) с 11.00 до 21.00 в ТРЦ «Макси» (у главного входа).

Главная цель мероприятия - укрепление института семьи и формирование добрых традиций у подрастающего поколения.

ИСТОЧНИК KP.RU