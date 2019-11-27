МЧС и прокуратура в Смоленске проверят Ледовый дворец
13 ноября здесь произошло сильное задымление
ФОТО: официальная группа Ледового дворца в vk.com
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Ледовый дворец на улице 25 Сентября в Смоленске проходит внеплановую проверку МЧС и прокуратуры. сообщает ГТРК Смоленск. Поводом для визита инспекции стал инцидент, произошедший в спорткомплексе 13 ноября.
Напомним, в тренажерном зале на втором этаже начал тлеть кабель и произошло сильное задымление. Никто из посетителей и персонала Ледового дворца не пострадал. немногочисленных на тот момент людей удалось оперативно эвакуировать.
ИСТОЧНИК KP.RU