2019-11-27T09:27:52+03:00
Общество

МЧС и прокуратура в Смоленске проверят Ледовый дворец

13 ноября здесь произошло сильное задымление
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: официальная группа Ледового дворца в vk.comФОТО: официальная группа Ледового дворца в vk.com
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Ледовый дворец на улице 25 Сентября в Смоленске проходит внеплановую проверку МЧС и прокуратуры. сообщает ГТРК Смоленск. Поводом для визита инспекции стал инцидент, произошедший в спорткомплексе 13 ноября.

Напомним, в тренажерном зале на втором этаже начал тлеть кабель и произошло сильное задымление. Никто из посетителей и персонала Ледового дворца не пострадал. немногочисленных на тот момент людей удалось оперативно эвакуировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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