2019-11-27T12:57:30+03:00
Общество

В Смоленске на улице Крупской обновят детскую площадку

Местные жители обратили внимание, что детям негде гулять
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске на улице Крупской обновят детскую площадку.В Смоленске на улице Крупской обновят детскую площадку.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске на улице Крупской обновят детскую площадку, сообщает пресс-служба облдумы. На проблему от лица местных жителей обратила Галина Коськова: женщина пришла на прием к председателю регионального парламента.

- Мальчишки играют в футбол на пятачке, а горка для деток оставляет желать лучшего, - посетовала смолянка.

Игорь Ляхов поручил своему помощнику выехать на место и продумать варианты обустройства территории.

Ранее губернатор поручил привести в порядок все детские площадки областного центра. Проблемой Алексей Островский заинтересовался после внепланового посещения одной из детских игровых зон в Заднепровье. Глава региона обратил внимание, что в песочнице нет песка, качели и карусель сломаны – отсутствуют сиденья, оборваны канаты. Также в обновлении нуждаются и другие игровые элементы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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