В Смоленске на улице Крупской обновят детскую площадку
В Смоленске на улице Крупской обновят детскую площадку, сообщает пресс-служба облдумы. На проблему от лица местных жителей обратила Галина Коськова: женщина пришла на прием к председателю регионального парламента.
- Мальчишки играют в футбол на пятачке, а горка для деток оставляет желать лучшего, - посетовала смолянка.
Игорь Ляхов поручил своему помощнику выехать на место и продумать варианты обустройства территории.
Ранее губернатор поручил привести в порядок все детские площадки областного центра. Проблемой Алексей Островский заинтересовался после внепланового посещения одной из детских игровых зон в Заднепровье. Глава региона обратил внимание, что в песочнице нет песка, качели и карусель сломаны – отсутствуют сиденья, оборваны канаты. Также в обновлении нуждаются и другие игровые элементы.
ИСТОЧНИК KP.RU