СЕГОДНЯ 16:58 2019-11-27T16:58:08+03:00

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Глава Дорогобужского района уволен с занимаемой должности. За отставку Олега Гарбара проголосовали депутаты районной Думы на заседании, состоявшемся 27 ноября. Исполнять обязанности руководителя будет заместитель главы района Елена Новицкая.

Напомним, ранее отставки главы потребовал губернатор Алексей Островский.

Дело в том, что в последнее время в адрес главы посыпались многочисленные недовольства со стороны местных жителей. Кроме того, в Дорогобуже было провалено строительство в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» парка отдыха и развлечений «Становище Бужа».

Ранее глава региона посетил парк и пообещал жителям, что объект будет достроен без дальнейшей вырубки деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU