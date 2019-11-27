2019-11-27T16:58:08+03:00
Общество

Глава Дорогобужского района уволен

За отставку Олега Гарбара проголосовали депутаты районной Думы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: администрация Дорогобужского района.Фото: администрация Дорогобужского района.
Изменить размер текста:

Глава Дорогобужского района уволен с занимаемой должности. За отставку Олега Гарбара проголосовали депутаты районной Думы на заседании, состоявшемся 27 ноября. Исполнять обязанности руководителя будет заместитель главы района Елена Новицкая.

Напомним, ранее отставки главы потребовал губернатор Алексей Островский.

Дело в том, что в последнее время в адрес главы посыпались многочисленные недовольства со стороны местных жителей. Кроме того, в Дорогобуже было провалено строительство в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» парка отдыха и развлечений «Становище Бужа».

Ранее глава региона посетил парк и пообещал жителям, что объект будет достроен без дальнейшей вырубки деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске предприниматель лишился земли и недвижимости из-за долга
В Смоленске выделят здание под секцию по скалолазанию
В Смоленске на улице Крупской обновят детскую площадку
В Смоленске налоговики и приставы проведут акцию
Губернатор Смоленской области проведет ежегодную пресс-конференцию
Таксист в Смоленске похитил деньги пассажира
МЧС и прокуратура в Смоленске проверят Ледовый дворец
По рисунку смолянки выпустят новогодние открытки
Смоляне жалуются на плохо работающие в больницах инфоматы
В Смоленске выберут место под памятник Полкану
Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» пройдет на вокзале Смоленска
В Смоленской области рысь с котенком попали в фотоловушку
В районные больницы Смоленской области вложат 450 млн рублей
Смоленская область присоединилась к акции «СТОП ВИЧ/СПИД»
Смоленские футболисты вышли в четвертьфинал Чемпионата мира
В Смоленской области ищут свидетелей страшной аварии
В Смоленске на 4 улицах отключат воду
Главный архитектор города назначен в Смоленске
В парке Дорогобужа сохранят деревья
В Смоленске ограничат движение на улице М. Соколовского
В Рославле прошел митинг против закрытия ж/д техникума
В Смоленской области предадут земле останки неизвестного солдата
Более чем на 40% снизилось количество ДТП на МЖД в 2019 году
Смоленские водители за выходные нарушили ПДД более 700 раз