Смоляне могут обращаться в "Жилищник" через соцсети

СЕГОДНЯ 11:49 2019-11-28T11:49:25+03:00

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Смоленский "Жилищник" - крупнейшая управляющая компания областного центра - для налаживания обратной связи с жильцами многоквартирных домов создала свою группу в соцсети "ВКонтакте".

Здесь все желающие смогут не только оставить претензию или жалобу, но и высказать свои предложения.

"Также здесь будут публиковаться отчеты о проделанной ОАО «Жилищник» работе, фотоотчеты и другая важная и интересная для гнорожан информация», — сообщили администраторы группы.

ИСТОЧНИК KP.RU