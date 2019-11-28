Смоляне могут обращаться в "Жилищник" через соцсети
Управляющая компания создала свою группу во "ВКонтакте"
ФОТО: vk.com
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Смоленский "Жилищник" - крупнейшая управляющая компания областного центра - для налаживания обратной связи с жильцами многоквартирных домов создала свою группу в соцсети "ВКонтакте".
Здесь все желающие смогут не только оставить претензию или жалобу, но и высказать свои предложения.
"Также здесь будут публиковаться отчеты о проделанной ОАО «Жилищник» работе, фотоотчеты и другая важная и интересная для гнорожан информация», — сообщили администраторы группы.
ИСТОЧНИК KP.RU