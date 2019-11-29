СЕГОДНЯ 06:49 2019-11-29T09:16:13+03:00

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Под Смоленском мужчина спалил машину возлюбленной из ревности. Инцидент произошел возле одного из домов в Ярцевском районе. Прибывшие на место пожарные, не смогли отстоять автомобиль у огненной стихии.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что после заключения следственно-оперативной группы стало известно, что машину подожгли. А свидетели указали на подозреваемого – ранее судимого 30-летнего жителя района. Мужчина признался и рассказал, что пошел на преступление из ревности.

Сумма ущерба оценивается в 75 тысяч рублей. Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

Ранее под Смоленском искали свидетелей смертельного ДТП. Авария произошла около 22.00 1 сентября на 280-м км трассе М1. По словам полицейских, 39-летний мужчина погиб под колесами Volkswagen Passat Viria.

ИСТОЧНИК KP.RU