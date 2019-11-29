2019-11-29T09:19:46+03:00
Происшествия

Рейсовый автобус попал в ДТП в Смоленске

В районе улиц Седова и Московского шоссе образовалась пробка
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Фото: ВКонтакте.Фото: ВКонтакте.
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Рейсовый автобус попал в ДТП в Смоленске, сообщают пользователи паблика «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. ДТП произошло в девятом часу утра 29 ноября в районе улиц Седова и Московского шоссе.

По словам автомобилистов, на дороге образовалась пробка. О пострадавших не сообщается.

Ранее 47-летний водитель выскочил на встречку и сбил несовершеннолетнюю девушку и мужчину в Велиже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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