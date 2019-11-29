СЕГОДНЯ 10:12 2019-11-29T10:12:54+03:00

173 опасных предмета подняли из земли и уничтожили

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Под Смоленском нашли арсенал оружия времен войны, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. 173 опасных предмета подняли из земли и уничтожили. Работы прошли в деревне Булгаково Духовщинского района.

В арсенале находились 116 минометных мин, 54 ручные гранат и три артиллерийских снаряда.

Ранее спасатели также обнаружили схрон с почти 1500 единицами боеприпасов. Находка времени войны были обнаружена в ходе розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ в районе деревни Тетерино Духовщинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU