2019-11-29T10:12:54+03:00
Происшествия

Под Смоленском нашли арсенал оружия времен войны

173 опасных предмета подняли из земли и уничтожили
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Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.
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Под Смоленском нашли арсенал оружия времен войны, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. 173 опасных предмета подняли из земли и уничтожили. Работы прошли в деревне Булгаково Духовщинского района.

В арсенале находились 116 минометных мин, 54 ручные гранат и три артиллерийских снаряда.

Ранее спасатели также обнаружили схрон с почти 1500 единицами боеприпасов. Находка времени войны были обнаружена в ходе розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ в районе деревни Тетерино Духовщинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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