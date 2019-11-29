Под Смоленском нашли арсенал оружия времен войны
173 опасных предмета подняли из земли и уничтожили
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.
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Под Смоленском нашли арсенал оружия времен войны, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. 173 опасных предмета подняли из земли и уничтожили. Работы прошли в деревне Булгаково Духовщинского района.
В арсенале находились 116 минометных мин, 54 ручные гранат и три артиллерийских снаряда.
Ранее спасатели также обнаружили схрон с почти 1500 единицами боеприпасов. Находка времени войны были обнаружена в ходе розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ в районе деревни Тетерино Духовщинского района.
ИСТОЧНИК KP.RU