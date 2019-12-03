СЕГОДНЯ 06:37 2019-12-03T06:37:41+03:00

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Смоленский филиал юридического вуза проверила комиссия, сообщает «ГТРК Смоленск». Центральное руководство учреждения рассматривает вопрос о закрытии вуза. Результаты проверки станут известны в ближайшее время.

Официальное заявление, где указано, что на заседании ученого совета саратовской академии был рассмотрен вопрос о ликвидации астраханского и смоленского филиалов, появилось в ноябре.

В настоящее время в смоленском филиале получают образование около 600 человек.

Ранее в Рославле прошел митинг против закрытия ж/д техникума. Акцию протеста поддержали 200 человек.

Сообщается, что в 2019 году набор студентов в учреждение не проводился, а «когда нынешние студенты завершат обучение, двери техникума закроются навсегда». Местные жители против ликвидации техникума с 145-летней историей.

ИСТОЧНИК KP.RU