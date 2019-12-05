СЕГОДНЯ 07:42 2019-12-05T07:42:36+03:00

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Телефонные мошенники активизировались в Смоленской области, сообщают представители прокуратуры региона. Все чаще людям звонят неизвестные и представляются полицейскими, сотрудниками органов власти.

- Звонят руководителям различных образовательных организаций или учреждений здравоохранения и, входя в доверие, намекают на выполнение различных «неформальных просьб», а также пополнения счета абонента мобильной связи, обязуясь вернуть эти деньги позднее. Как правило, в разговорах фигурируют большие суммы для разового пополнения баланса: от трех до пяти тысяч рублей, - говорят в прокуратуре.

Смолян просят не доверять неизвестным и, в случае поступления сомнительных звонков, сообщить в полицию.

Ранее в Смоленске мошенники украли у молодого парня 240 тыс. рублей. Житель столицы региона попал на удочку неизвестных и перевел деньги на электронный кошелек, следуя инструкции по защите от несанкционированного списания. После совершения операции аферисты перестали выходить на связь с 27-летним обладателем счета.

ИСТОЧНИК KP.RU