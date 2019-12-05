В Смоленске серьезное ДТП произошло на улице Николаева
В Смоленске серьезное ДТП произошло на улице Николаева, сообщают пользователи паблика «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. Две машины столкнулись в районе 21.00 4 декабря напротив автомагазина «Корт».
Очевидцы отмечают, что автомобили получили серьезные повреждения, но из людей, к счастью, никто не пострадал.
Ранее губернатор Смоленской области Алексей Островский и глава города Андрей Борисов в рамках рабочего совещания обсудили предстоящую в 2020 году реконструкцию улицы Николаева, где планируется расширение проезжей части, оборудование парковок и выделение полосы для трамваев.
ИСТОЧНИК KP.RU