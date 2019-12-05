2019-12-05T09:23:24+03:00
Общество

Свыше 163 млрд рублей перечислила в бюджет страны Смоленская таможня

Это на 1,8 млрд рублей больше чем было перечислено таможней за весь 2018 год
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: Смоленская таможня.Фото: Смоленская таможня.
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За 11 месяцев 2019 года Смоленской таможней перечислено в федеральный бюджет РФ свыше 163 млрд рублей.

- Это на 1,8 млрд рублей больше чем было перечислено таможней за весь 2018 год, - отметил начальник таможни Владислав Лёгкий. - А если сравнивать достигнутый результат с аналогичным периодом 2018 года, то рост составил более 17,4 млрд рублей или 11,9%.

Таможенными постами Смоленской таможни за январь-ноябрь текущего года оформлено порядка 190 тыс. деклараций на товары. Их число по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 2,5%. При этом количество экспортных деклараций возросло с 12,3% до 13,5%.

Таможенные операции в регионе деятельности таможни осуществляли 4,9 тыс. участников ВЭД, в т.ч. 4434 участника осуществляли таможенные операции по импорту товаров, 982 - по экспорту.

Владислав Лёгкий подчеркнул, что по объемам декларирования и перечисляемых платежей Смоленская таможня является одним из лидеров среди таможен Центрального таможенного управления. Так, доля оформленных таможней за 11 месяцев текущего года деклараций составила 24% от всего декларационного массива ЦТУ, а доля перечисленных за этот период таможенных платежей - 32,77%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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