2019-12-05T11:55:49+03:00
Общество

Роща имени Юрия Гагарина появилась в Дорогобуже

Решение приняли депутаты городского Совета
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: vk.com/podslushanovdoreФото: vk.com/podslushanovdore
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В Дорогобуже появилась Роща имени Юрия Гагарина, сообщает пресс-служба обладминистрации. Решение приняли депутаты городского Совета.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о ситуации, в которой пришлось разбираться самому губернатору. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту мошенничества и превышения должностных полномочий при исполнении контракта по благоустройству места отдыха и развлечений «Становище Бужа».

Также глава региона пообещал местным жителям установить в парке новую детскую площадку и территорию для занятия воркаутом.

Кроме того, в начале следующего года дорогобужане смогут предложить свои варианты названия и проголосовать за то, как будет называться непосредственно сам Парк на территории рощи. По этому вопросу также будут проведены публичные слушания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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