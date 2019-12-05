Роща имени Юрия Гагарина появилась в Дорогобуже

СЕГОДНЯ 11:55 2019-12-05T11:55:49+03:00

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В Дорогобуже появилась Роща имени Юрия Гагарина, сообщает пресс-служба обладминистрации. Решение приняли депутаты городского Совета.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о ситуации, в которой пришлось разбираться самому губернатору. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту мошенничества и превышения должностных полномочий при исполнении контракта по благоустройству места отдыха и развлечений «Становище Бужа».

Также глава региона пообещал местным жителям установить в парке новую детскую площадку и территорию для занятия воркаутом.

Кроме того, в начале следующего года дорогобужане смогут предложить свои варианты названия и проголосовать за то, как будет называться непосредственно сам Парк на территории рощи. По этому вопросу также будут проведены публичные слушания.

ИСТОЧНИК KP.RU