2019-12-05T13:19:07+03:00
Происшествия

Замглаву района Смоленской области оштрафовали за жилье детям-сиротам

Чиновник проявила халатность, которая повлекла причинение крупного ущерба
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: из архива реготделения ОНФ.Фото: из архива реготделения ОНФ.
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В Смоленской области замглавы района оштрафована на 150 тыс. рублей за жилье, выделенное детям-сиротам, рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Зуева. Чиновник проявила халатность, которая повлекла причинение крупного ущерба.

Согласно материалам дела, дети получили жилье (нежилые помещения), изначально непригодные для проживания. Речь идет о квартирах в доме 146 по улице Киреева.

Представитель СКР сообщила, что помещения не соответствовали нормам, а через некоторое время на стенах появилась плесень.

- В ходе следствия обвиняемая признала вину, возместила ущерб. Кроме того, в жилых помещениях в доме были произведены ремонтные работы, направленные на приведение их в строгое соответствие действующим строительным и иным нормам и правилам, - рассказала представитель ведомства.

Ранее «Комсомолка» сообщала о проблемах жильцов дома №26 по улице Дзержинского. Здание начало разрушаться после капремонта. На фасаде появились многочисленные трещины, сырость в нижней части дома, ряд использованных материалов начал гнить и др.

ИСТОЧНИК KP.RU

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