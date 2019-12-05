СЕГОДНЯ 15:43 2019-12-05T15:43:15+03:00

Проект позволит создать новейший интеллектуальный центр развития детей и подростков в сфере информационных технологий

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В Смоленске откроют центр детского цифрового образования «IT-куб», сообщает пресс-служба обладминистрации. Проект позволит создать новейший интеллектуальный центр развития детей и подростков в сфере информационных технологий. К реализации проекта намерены приступить в 2020 году.

- Ожидается, что в регионе произойдет значительный скачок в развитии дополнительного образования школьников, детского технического творчества, социального проектирования, при котором юные смоляне в активной форме смогут овладеть различными научными и технологическими новациями, - отметили сотрудники администрации.

«IT-куб» будет располагаться на базе Смоленской областной технологической академии - на улице Попова, д. 40/2.

ИСТОЧНИК KP.RU