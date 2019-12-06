В Смоленске нашли пропавшего 9-летнего мальчика
В Смоленске нашли пропавшего 9-летнего мальчика. О поисках ребенка ранее сообщал ПСО «Сальвар». Инцидент произошел в районе 19.00 5 декабря: мальчика видели у ТЦ «Зебра» на проспекте Гагарина, а затем несколько часов он не давал о себе знать.
На поиски ребенка были оперативно сформированы несколько экипажей добровольцев. В десятом часу вечера поступила информация, что школьник найден живым.
А поиски 6-летнего ребенка закончились трагически. Мальчик был обнаружен недалеко от дома в пруду подо льдом днем 3 декабря. Рядом с водоемом найден и трехколесный велосипед, на котором ребенок уехал со двора.
В настоящее время продолжаются поиски Новикова Евгения – молодой мужчина вышел с работы 2 декабря, направился в сторону больницы на улице Тенишевой и пропал.
ИСТОЧНИК KP.RU