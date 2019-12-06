СЕГОДНЯ 06:21 2019-12-06T06:21:33+03:00

Ребенок пропал у торгового центра и несколько часов не выходил на связь

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В Смоленске нашли пропавшего 9-летнего мальчика. О поисках ребенка ранее сообщал ПСО «Сальвар». Инцидент произошел в районе 19.00 5 декабря: мальчика видели у ТЦ «Зебра» на проспекте Гагарина, а затем несколько часов он не давал о себе знать.

На поиски ребенка были оперативно сформированы несколько экипажей добровольцев. В десятом часу вечера поступила информация, что школьник найден живым.

А поиски 6-летнего ребенка закончились трагически. Мальчик был обнаружен недалеко от дома в пруду подо льдом днем 3 декабря. Рядом с водоемом найден и трехколесный велосипед, на котором ребенок уехал со двора.

В настоящее время продолжаются поиски Новикова Евгения – молодой мужчина вышел с работы 2 декабря, направился в сторону больницы на улице Тенишевой и пропал.

ИСТОЧНИК KP.RU