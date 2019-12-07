2019-12-07T10:27:14+03:00
Общество

Власти Смоленска предложили перенести благоустройство Массового поля

В 2020 году планируют обновить сквер от памятника Федору Коню до бюста Александру Пушкину
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: администрация Смоленска.Фото: администрация Смоленска.
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Власти Смоленска предложили перенести благоустройство Массового поля, сообщает источник в городской администрации. В 2020 году планируют обновить сквер от памятника Федору Коню до бюста Александру Пушкину, который по итогам голосования занял второе место.

Вместе с тем власти продолжат прорабатывать концепцию благоустройства Массового поля в единой плоскости с благоустройством всего Лопатинского сада, чтобы парк в конечном итоге предстал в едином стилистическом решении.

Проект преображения Королевского бастиона представили осенью 2019 года. Согласно задумке, на Массовом поле разместятся несколько артобъектов – пушки, отдельные башни стены – с их описанием, на месте бывшего катка – крытая сцена, а у пруда – уютное кафе. Проект планируется реализовывать в несколько очередей в течение нескольких лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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