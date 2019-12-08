Смолянка отсудила у приставов компенсацию за испорченный отпуск

СЕГОДНЯ 11:30 2019-12-08T11:30:22+03:00

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Смолянка отсудила у судебных приставов компенсацию за испорченный отпуск. Ранее сотрудники ведомства наложили запрет на ее выезд из страны, из-за чего женщина не смогла отправиться на отдых по путевке.

- Судья Промышленного районного суда частично удовлетворил иск заявительницы. Изучение материалов дела показало, что наложенный запрет на выезд из страны был незаконным. Требования истца о возмещении убытков в размере стоимости нереализованной туристической путевки и компенсации морального вреда, причиненных ей в связи с упомянутым выше запретом, удовлетворены, - сообщили в пресс-службе суда.

В Смоленске предприниматель лишился земли и недвижимости из-за долга в 7 миллионов рублей. Мужчина являлся индивидуальным предпринимателем и занимался ведением сельскохозяйственной деятельности. По договору аренды ему были выделены участки, за которые, по условиям договора, после уборки урожая он должен был выплачивать аренду. Но обязанности не выполнял несколько лет.

ИСТОЧНИК KP.RU