Молодой мужчина пропавший в Смоленске найден мертвым

СЕГОДНЯ 08:58 2019-12-09T08:58:32+03:00

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Молодой мужчина пропавший в Смоленске 2 декабря найден мертвым, сообщает ПСО «Сальвар». Сотрудник службы статистики 36-летний Евгений Новиков погиб. Информация о прекращении поисков поступила 8 декабря.

О том, что случилось с мужчиной, по этическим соображениям не сообщается. Есть информация, что на теле мужчины следов насильственной смерти не обнаружено.

Ранее также трагически закончились поиски 6-мальчика из Вязьмы. Ребенок катался на велосипеде около дома, а когда стемнело, пропал. Позднее мальчика нашли подо льдом пруда недалеко от дома.

ИСТОЧНИК KP.RU