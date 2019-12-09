2019-12-09T09:46:46+03:00
Общество

Стала известна дата запуска нового колеса обозрения в Смоленске

Аттракцион заработается за несколько дней до нового года
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
Изменить размер текста:

Стала известна дата запуска нового колеса обозрения в Смоленске. Аттракцион, установленный летом 2019 года, заработается за несколько дней до нового года – 25 декабря.

Напомним, с колеса откроется вид на исторический центр города с высоты 50 метров. Прежний был в два раза ниже. Этот оборудован 18 кабинками с кондиционерами и системой обогрева, прокатиться в них смогут в том числе и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Несколько раз открытие аттракциона переносили. А в середине августа Смоленской области Алексей Островский запретил открывать карусель, пока ответственные лица не удостоверятся в надежности креплений и не поставят на бумаге свои подписи.

- Никаких запусков без всей документации мы не допустим, - заявил Алексей Островский.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В смоленском парке Блонье заменили фонари
Дорогобужская ЦРБ получит новый рентгенаппарат
В Дорогобуже жители дома сами отремонтировали подъезд
Перила с изображением башен стены установили в Смоленске
В Вязьме горела квартира многоквартирного дома
Молодой мужчина пропавший в Смоленске найден мертвым
В Смоленске движение трамваев прекращено через площадь Победы
В Смоленске в подъездах новостройки появились огромные трещины
Смолянка отсудила у приставов компенсацию за испорченный отпуск
В Смоленске ночью сгорела иномарка
Власти Смоленска предложили перенести благоустройство Массового поля
В ноябре в Смоленске родилось 4 двойни
Смоленских полицейских обвиняют в изъятии техники для криптовалют
В Смоленске два детских сада РЖД передали городу
В Смоленске на перекрестке сломался светофор
В Смоленске полицейские задержали мужчину за дебош в больнице
В Смоленской области изменится расписание пригородных поездов
В Смоленской области изъяли более 38 кг наркотиков
В Смоленске водолазы нашли в реке труп мужчины
В Смоленске при пожаре на улице Ломоносова две женщины
Вечером в Смоленске джип сбил девушку на переходе
Под Смоленском девять щенков оставили умирать на морозе в мешке
Детскую школу искусств в Смоленске ждет ремонт
В Смоленске нашли пропавшего 9-летнего мальчика
В Смоленске появится мемориальное панно
В Смоленске откроют центр детского цифрового образования «IT-куб»
Две масштабные губернаторские программы запустят в Смоленской области