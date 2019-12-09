СЕГОДНЯ 09:30 2019-12-09T09:46:46+03:00

Аттракцион заработается за несколько дней до нового года

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Стала известна дата запуска нового колеса обозрения в Смоленске. Аттракцион, установленный летом 2019 года, заработается за несколько дней до нового года – 25 декабря.

Напомним, с колеса откроется вид на исторический центр города с высоты 50 метров. Прежний был в два раза ниже. Этот оборудован 18 кабинками с кондиционерами и системой обогрева, прокатиться в них смогут в том числе и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Несколько раз открытие аттракциона переносили. А в середине августа Смоленской области Алексей Островский запретил открывать карусель, пока ответственные лица не удостоверятся в надежности креплений и не поставят на бумаге свои подписи.

- Никаких запусков без всей документации мы не допустим, - заявил Алексей Островский.

ИСТОЧНИК KP.RU