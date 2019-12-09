Перила с изображением башен стены установили в Смоленске

СЕГОДНЯ 11:15 2019-12-09T11:15:10+03:00

Поручни появились у лестницы в сквере на улице Зои Космодемьянской.

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Перила с изображением башен крепостной стены установили в Смоленске, сообщает паблик «Смоленск - НАШ ГОРОД» ВКонтакте. Надежные металлические поручни появились у лестницы в сквере на улице Зои Космодемьянской.

Ранее общественная территория была отремонтирована в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Между тем, в столице региона планируют установить миниатюрные копии памятников рядом с оригиналами. Дополнять информацию о скульптуре будет краткая информация. Таким образом, данные о памятнике станут доступны незрячим и слабовидящим людям.

ИСТОЧНИК KP.RU