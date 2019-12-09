Перила с изображением башен стены установили в Смоленске
Перила с изображением башен крепостной стены установили в Смоленске, сообщает паблик «Смоленск - НАШ ГОРОД» ВКонтакте. Надежные металлические поручни появились у лестницы в сквере на улице Зои Космодемьянской.
Ранее общественная территория была отремонтирована в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».
Между тем, в столице региона планируют установить миниатюрные копии памятников рядом с оригиналами. Дополнять информацию о скульптуре будет краткая информация. Таким образом, данные о памятнике станут доступны незрячим и слабовидящим людям.
ИСТОЧНИК KP.RU