Дорогобужская ЦРБ получит новый рентгенаппарат
Дорогобужская ЦРБ получит новый рентгенаппарат, сообщает пресс-служба обладминистрации. Ранее коллектив больницы жаловался, что не может полноценно обследовать пациентов из-за отсутствия техники.
Оборудование будет приобретено за счет областного бюджета в 2020 году в рамках программы «Развитие здравоохранения в Смоленской области». Также в новом году будут заменены 33 ФАПа. На приобретение пунктов планируют направить 192 млн рублей.
Кроме того, ранее «КП» сообщала, что губернатор Смоленской области Алексей Островский готов расстаться с резиденцией и дорогой иномаркой, чтобы помочь региональному здравоохранению решить некоторые проблемы.
ИСТОЧНИК KP.RU