СЕГОДНЯ 12:56 2019-12-09T12:56:08+03:00

Оборудование будет приобретено в рамках программы «Развитие здравоохранения в Смоленской области».

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Дорогобужская ЦРБ получит новый рентгенаппарат, сообщает пресс-служба обладминистрации. Ранее коллектив больницы жаловался, что не может полноценно обследовать пациентов из-за отсутствия техники.

Оборудование будет приобретено за счет областного бюджета в 2020 году в рамках программы «Развитие здравоохранения в Смоленской области». Также в новом году будут заменены 33 ФАПа. На приобретение пунктов планируют направить 192 млн рублей.

Кроме того, ранее «КП» сообщала, что губернатор Смоленской области Алексей Островский готов расстаться с резиденцией и дорогой иномаркой, чтобы помочь региональному здравоохранению решить некоторые проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU