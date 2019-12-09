В Смоленске устанавливают главную городскую елку

СЕГОДНЯ 16:58 2019-12-09T17:01:35+03:00

Искусственная красавица будут стоять на старом месте

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В Смоленске новогоднюю елку начали устанавливать на площади Ленина, сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». Искусственная красавица будут стоять на старом месте – напротив губернаторского катка. Монтаж главного атрибута нового года займет несколько дней.

По словам рабочих, собирать зеленую красавицу будут около двух дней.

Елка будет украшать главную площадь областного центра на протяжении всех новогодних каникул. Рядом с красавицей откроют каток и рождественские домики с выпечкой, сладостями и сувенирами.

В прошлом году городскую елку начали наряжать 5 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU