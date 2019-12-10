2019-12-10T08:43:51+03:00
Общество

В Смоленске победители конкурса «Преподаватель года» получили награды

С момента учреждения состязания в нем приняли участие более 170 преподавателей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: edu67.ru.Фото: edu67.ru.
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В Смоленске наградили победителей конкурса «Преподаватель года». Первое место заняла педагог Техникума отраслевых технологий Анастасия Цыганкова, лауреатами стали преподаватель Смоленской академии профессионального образования Марина Каражбей и Смоленского строительного колледжа Елизавета Василенко. Призеры получили подарочные сертификаты и цветы, также их ждет денежное вознаграждение, предусмотренное положением о конкурсе.

В департаменте по образованию и науке отмечают, что с момента учреждения конкурса в нем приняли участие более 170 преподавателей, 19 признаны победителями.

Ранее в Смоленске прошло награждение «Учителей года». Обладателем почетного звания стала учитель начальных классов школы №29 Анна Игнатенко, теперь ей предстоит представлять область в финале конкурса, который пройдет в сентябре в Санкт-Петербурге.

Ознакомиться со списком лауреатом можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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