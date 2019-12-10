2019-12-10T09:57:37+03:00
Происшествия

Вечером в Смоленске в ДТП погиб мужчина

Легковой автомобиль «залетел» под стоящую на обочине «Газель»
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Фото: «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте.Фото: «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте.
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Вечером в Смоленске в ДТП погиб мужчина, сообщают очевидцы происшествия в паблике «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. Авария произошла в девятом часу вечера 9 декабря на улице Лавочкина.

По словам очевидцев, легковой автомобиль «залетел» под стоящую на обочине «Газель». Сообщается, что ранее под машину едва не угодил другой автомобиль.

- «Газель» поставили на дороге прямо после поворота, вот и не заметили её, - пишут очевидцы в соцсетях.

Пользователи паблика рассказали, что перед тем, как врезаться в «Газель», водитель «десятки» сбил мужчину, стоявшего рядом с грузовой машиной. От тяжелых травм он скончался на месте. После, прибывшим спасателям, пришлось извлекать людей из легковушки. По неподтвержденным данным, помощь оказывалась пассажиру «десятки».

- Жуткое зрелище, - пишут водители.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее в Смоленске джип сбил девушку на «зебре». ДТП произошло в районе 18.00 на площади Победы на пешеходном переходе напротив Арбитражного суда.

Вечером в Смоленске в ДТП погиб мужчина.Видео: паблик «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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