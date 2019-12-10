Вечером в Смоленске в ДТП погиб мужчина
Вечером в Смоленске в ДТП погиб мужчина, сообщают очевидцы происшествия в паблике «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. Авария произошла в девятом часу вечера 9 декабря на улице Лавочкина.
По словам очевидцев, легковой автомобиль «залетел» под стоящую на обочине «Газель». Сообщается, что ранее под машину едва не угодил другой автомобиль.
- «Газель» поставили на дороге прямо после поворота, вот и не заметили её, - пишут очевидцы в соцсетях.
Пользователи паблика рассказали, что перед тем, как врезаться в «Газель», водитель «десятки» сбил мужчину, стоявшего рядом с грузовой машиной. От тяжелых травм он скончался на месте. После, прибывшим спасателям, пришлось извлекать людей из легковушки. По неподтвержденным данным, помощь оказывалась пассажиру «десятки».
- Жуткое зрелище, - пишут водители.
По факту ДТП проводится проверка.
Ранее в Смоленске джип сбил девушку на «зебре». ДТП произошло в районе 18.00 на площади Победы на пешеходном переходе напротив Арбитражного суда.
Вечером в Смоленске в ДТП погиб мужчина.Видео: паблик «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU