СЕГОДНЯ 11:11 2019-12-10T11:11:22+03:00

Изменить размер текста: A A

«Модный приговор» прозвучал для молодой смолянки Марии Филлипенковой из деревни Демидовка Смоленского района. 21-летнюю девушку на передачу привела ее мама - Алла Лавренкова, в 2017 году преобразившаяся благодаря стилистам.

По словам женщины, ее дочь Маша всю жизнь была растеряшей: рано родила ребенка, не вышла замуж и сейчас живет не с тем человеком, который ей подходит.

Маша с мамой не согласна. Она говорит, что всегда хотела сына, а супруг ее устраивает, хоть и не работает, живет на пособие ее ребенка и не спешит делать комплименты.

Также девушка добавляет, что ей нет стимула хорошо одеваться и краситься, потому что мужчина, который находится рядом с ней, этого не оценит.

Выслушав девушку, стилисты кардинально преобразили ее внешне. А члены жюри единогласно проголосовали за новый облик.

В завершении программы мама настоятельно рекомендовала дочери уехать из Смоленска к своей сестре в Москву. Смена места жительства должна лучшим образом сказаться на ее жизни.

Ранее продавец из Смоленска приняла участие в шоу. Сын героини обвинил мать в том, что ее манера одеваться не соответствует возрасту. Также молодой человек не доволен образом жизни самого близкого ему человека. А 45-летняя мама стоит на своем, говоря, что с молодыми людьми ей общаться намного приятней, чем с ровесниками.

ИСТОЧНИК KP.RU