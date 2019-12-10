СЕГОДНЯ 13:24 2019-12-10T13:24:00+03:00

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В Смоленске создали Комплексную схему организации движения, сообщает пресс-служба горадминистрации. Ее разработкой занимались специалисты ООО «ДорМостПроект» из Воронежа. Проект способен снизить количество заторов, увеличить скорость движения транспорта, повысить безопасность движения и качество транспортного обслуживания, создать комфортную среду для жителей и гостей города, говорят в администрации.

- Специалисты изучали интенсивность движения в столице региона около полугода. Их проект отражает прогноз на 15 лет вперед, - сообщили представители властей.

В ближайшее время схема будет изучена сотрудниками администрации и ГИБДД.

Ранее губернатор Смоленской области Алексей Островский и глава города Андрей Борисов в рамках рабочего совещания обсудили предстоящую в 2020 году реконструкцию улицы Николаева, где планируется расширение проезжей части, оборудование парковок и выделение полосы для трамваев.

Сообщалось, что зеленые насаждения будут максимально сохранены, местами вдоль проезжей части появится живая изгородь. Также в планы входит ремонт подземных коммуникаций, создание паковочных мест и велодорожки.

ИСТОЧНИК KP.RU