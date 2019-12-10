2019-12-10T14:04:40+03:00
Общество

В Смоленске заблокировали 17 сайтов, продающих дипломы и аттестаты

Ресурсы обнаружили сотрудники прокуратуры
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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В Смоленской области благодаря сотрудникам прокуратуры из Гагарина заблокировали 17 сайтов, через которые продавались дипломы и аттестаты, сообщил официальный представитель регионального ведомства Александр Боровиков. Ресурсы обнаружены во время мониторинга сайтов.

Ранее стало известно, что деньги пациентов Дрюцкого психоневрологического интерната передадут государству. Речь идет о сумме более 580 тысяч рублей, которая осталась востребована наследниками после смерти пяти пациентов учреждения. Данный факт вскрылся после проверки прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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