Смоленсэкий сыр победил в международном конкурсе во Франции

СЕГОДНЯ 17:02 2019-12-10T17:02:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Смоленские производители сыра победили в международном конкурсе «Fromonval» во Франции, сообщает пресс-служба обладминистрации. Сыр с белой плесенью «Туманное утро», который производят в крестьянско-фермерском хозяйстве Любови Горбачевой в Темкинском районе, занял первое место.

Конкурс прошел в октябре 2019 года. Среди соперников - 350 видов сыра и сырных продуктов из Франции, Швейцарии, Германии и Италии. Россию представляли производители из Тульской, Смоленской, Ярославской и Московской областей.

Руководитель хозяйства Любовь Горбачева призналась, что ее команда не ожидала, что «сможем взять главный приз в камамберовской группе во Франции».

- Французский сыродел, который постоянно получает золотые медали на таких конкурсах, был в восторге и искренне поздравил нас с победой, - сказала производитель.

ИСТОЧНИК KP.RU