Смоленский губернатор уволил гендиректора Фонда капремонта домов

СЕГОДНЯ 09:30 2019-12-11T09:37:06+03:00

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Смоленский губернатор Алексей Островский уволил гендиректора Фонда капремонта домов. Глава региона остался недоволен сроками проведения строительных работ и их качеством.

Например, в этом году крышу в доме №52 на улице Лавочкина должны были отремонтировать в начале сентября, но в середине декабря работы продолжают вестись.

- С сегодняшнего дня весь этот беспредел должен прекратиться, - сказал глава региона во время рабочей поездки. - Новое руководство Фонда обязано всю работу по ремонту многоквартирных домов начинать со встреч с жителями…

Кроме того, по распоряжению губернатора учреждение проверят силовики. Алексей Островский уверен, что будут возбуждены уголовные дела.

Ранее в Смоленске официально открыли дорогу, соединяющую микрорайон Киселевка с Алтуховкой. Губернатор дал поручение, чтобы впредь дома строились с подъездными дорогами к ним.

А в Дорогобуже жители дома сами отремонтировали подъезд. Серое помещение не узнать: люди подремонтировали и покрасили стены, лестницу, а также обновили полы. Благодаря ярким краскам здание обрело новую жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU