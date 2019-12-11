СЕГОДНЯ 14:56 2019-12-11T14:56:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смоленске Перинатальный центр ждет проверка. Губернатор в ходе пресс-конференции 11 декабря дал поручение собрать комиссию во главе с начальником департамента по здравоохранению Еленой Войтовой, чтобы разобраться в ситуации со смертью новорожденного ребенка.

Ранее в соцсетях мама малыша сообщила, что малыш умер в Центре на седьмой день своего рождения. До этого все 9 месяцев проблем со здоровьем у нее и ребенка не наблюдалось.

Ранее свою проверку начал региональный следственный комитет.

Также в ходе пресс-конференции стало известно, что три больницы в Смоленске получат современное оборудование. Новые дорогостоящие томографы появятся в онкодиспансере, «Красном кресте» и детской областной больнице. Говоря о последнем учреждении, Алексей Островский отметил, что техники столь высокого качества никогда не было в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU