В Смоленске на улице Шевченко появится новая остановка транспорта

СЕГОДНЯ 10:56 2019-12-13T10:56:26+03:00

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В Смоленске на улице Шевченко планируют добавить дополнительную остановку транспорта. Автобусы и маршрутки хотят пустить к Станции юных натуралистов – к дому №75б. Такое поручение намерен дать губернатор Алексей Островский городским властям.

- Когда ехал в ресурсный центр (находится он на площадке Станции юных натуралистов по ул. Шевченко, д. 75б), не мог не обратить внимание на то, что здесь катастрофически плохая логистика. Ближайшая остановка общественного транспорта - в 500 метрах от учреждения, и ребятам приходится добираться до него пешком. Безобразие, что раньше никто эту проблему транспортной доступности на повестку дня не ставил, - написал глава региона в соцестях.

ИСТОЧНИК KP.RU