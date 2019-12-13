Под Смоленском полыхающий гараж с автобусами попал на видео
В Сафонове сгорел гараж с автобусами. В помещении находилось четыре транспортных средства. ЧП произошло в 08:10 13 декабря на улице Шахтерская.
- На ликвидацию пожара выезжали шесть пожарных машин и 16 огнеборцев. В гаражах горел транспорт. В настоящее время огонь ликвидирован. В результате ЧП никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Специалисты продолжают работать на месте происшествия. Подсчитывается сумма нанесенного вреда. Установить, что стало причиной пожара – случайность или злой умысел – предстоит специальной комиссии.
Ранее в Смоленске полыхала частная баня. Спасателиприложили колоссальные силы, чтобы не допустить распространение огня на рядом расположенные дома.
Под Смоленском пожар в гараже с автобусами попал на видео.Видео: vk.com/safonovo_overheard.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU