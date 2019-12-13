Под Смоленском полыхающий гараж с автобусами попал на видео

СЕГОДНЯ 12:20 2019-12-13T13:39:59+03:00

В помещении находились четыре транспортных средства

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В Сафонове сгорел гараж с автобусами. В помещении находилось четыре транспортных средства. ЧП произошло в 08:10 13 декабря на улице Шахтерская.

- На ликвидацию пожара выезжали шесть пожарных машин и 16 огнеборцев. В гаражах горел транспорт. В настоящее время огонь ликвидирован. В результате ЧП никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Специалисты продолжают работать на месте происшествия. Подсчитывается сумма нанесенного вреда. Установить, что стало причиной пожара – случайность или злой умысел – предстоит специальной комиссии.

Ранее в Смоленске полыхала частная баня. Спасателиприложили колоссальные силы, чтобы не допустить распространение огня на рядом расположенные дома.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/749548" frameborder="0"></iframe> Под Смоленском пожар в гараже с автобусами попал на видео.Видео: vk.com/safonovo_overheard.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU