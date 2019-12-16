2019-12-16T08:32:54+03:00
Происшествия

В Рославле умер школьник

Мальчику было 12 лет, пишут в соцсетях
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: ВКонтакте.Фото: ВКонтакте.
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В Рославле умер школьник, сообщают в соцсетях местные жители. Трагедия произошла вечером 15 декабря. По словам очевидцев, компания ребят отдыхала в подъезде одного из домов. Через некоторое время одному из подростков стало плохо, вызвали скорую, но ребенка спасти не удалось.

По факту случившегося проводится проверка. По информации пользователей соцсетей, мальчику было 12 лет, он учился в одной из школ Рославля.

Ранее «КП» сообщала, что вечером 16 декабря в передаче Андрея Малахова расскажут историю смоленского подростка Влада Бахова. Мальчик пропал весной 2019 года. Журналисты федерального канала попробуют разобраться почему 12 друзей Влада, которые были на вечеринке, а также их родители, хранят молчание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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