Смолянин опубликовал серию видеороликов с магазинными ворами
Покупатели выносят из супермаркета недорогой алкоголь, конфеты, кофе, пельмени и шампуни
Фото: скриншот видео youtube.com.
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Смолянин опубликовал серию видеороликов с магазинными ворами. На опубликованных видео видно, как покупатели выносят из супермаркета недорогой алкоголь, конфеты, кофе, пельмени и шампуни. Как правило, на преступления идут молодые люди. Но, не боятся нарушать закон и девушки в дорогих шубах.
Большинство преступлений совершено в декабре.
ИСТОЧНИК KP.RU