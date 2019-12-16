Смоленские полицейские проводят проверку по факту смерти ребенка
Следователи выясняют все обстоятельства трагедии
Фото: smolensk.sledcom.ru.
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Смоленские следователи проводят проверку по факту смерти ребенка в Рославле. Напомним, 12-мальчику стало плохо вечером 15 декабря.
По словам пользователей соцсетей, компания ребят отдыхала в подъезде одного из домов. Через некоторое время одному из подростков стало плохо, вызвали скорую, но ребенка спасти не удалось.
- Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По факту проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в региональном следкоме.
ИСТОЧНИК KP.RU