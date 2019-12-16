СЕГОДНЯ 10:15 2019-12-16T10:18:21+03:00

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16 декабря жители улицы Исаковского в Смоленске останутся без холодной воды. О срочном отключении ресурса сообщил СМУП «Горводонаканал» в соцсетях.

- От холодной воды в ближайшие часы будут отключены дома №24, 26, 27-а, 28, 36, 36-а, 38, 40, 42, 44, 44-а, 46, 46-а, 48, 48-а, 48-б, 48-в, - сообщают сотрудники предприятия.

По необходимости будет организован подвоз воды. Заказать «бочку» можно по телефонам - 38-18-50, 70-50-61. О времени возобновления подачи воды не сообщается.

Смолянам приносят извинения за временные неудобства.

Ранее стало известно, что в центре Смоленска ограничат на две недели движение транспорта. Перекрывать проезд для машин будут в целях безопасности на время проведения работ по замене уличных светильников.

ИСТОЧНИК KP.RU