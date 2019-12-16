Смоленщина попросила увеличить количество лесопожарных формирований
В регионе работает 5 таких станций, а должно быть 11
Фото: pixabay.com.
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Смоленщина попросила увеличить количество лесопожарных формирований. Об этом попросил глава региона Алексей Островский главу Минприроды России Дмитрия Кобылкина на встрече в Москве. В настоящее время в регионе работает 5 таких станции, в штате которых 40 человек, а должно быть 11 со штатом в 144 человека. Такое положение прописано в распоряжении правительства.
В администрации сообщают, что руководитель министерства поддержал все озвученные инициативы.
Ранее стало известно, что в 2020 году в Смоленской области появится новое пожарное депо.
ИСТОЧНИК KP.RU