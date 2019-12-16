Движение трамваев прекращено на улице Николаева в Смоленске
Движение трамваев прекращено на улице Николаева в Смоленске, сообщает паблик «Смоленский транспорт» ВКонтакте. В районе 14.20 на путях для электротранспорта недалеко от остановки «Современник» произошло ДТП.
В соцсетях сообщается, что трамваи встали в направлении проспекта Гагарина. Об обстоятельствах случившегося не сообщается.
Ранее в Смоленске обсудили предстоящую реконструкцию улицы Николаева. Бурную дискуссию вызвал вопрос ограждения путей бордюрным камнем. Также спорили о том, какая высота полотна должна быть на съездах. Городские власти пообещали найти компромисс, который бы устроил обе стороны.
ИСТОЧНИК KP.RU