СЕГОДНЯ 14:39 2019-12-16T14:39:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Движение трамваев прекращено на улице Николаева в Смоленске, сообщает паблик «Смоленский транспорт» ВКонтакте. В районе 14.20 на путях для электротранспорта недалеко от остановки «Современник» произошло ДТП.

В соцсетях сообщается, что трамваи встали в направлении проспекта Гагарина. Об обстоятельствах случившегося не сообщается.

Ранее в Смоленске обсудили предстоящую реконструкцию улицы Николаева. Бурную дискуссию вызвал вопрос ограждения путей бордюрным камнем. Также спорили о том, какая высота полотна должна быть на съездах. Городские власти пообещали найти компромисс, который бы устроил обе стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU