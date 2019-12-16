2019-12-16T14:39:50+03:00
Происшествия

Движение трамваев прекращено на улице Николаева в Смоленске

На трамвайных путях произошло ДТП
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Движение трамваев в сторону проспекта Гагарина приостановлено.Движение трамваев в сторону проспекта Гагарина приостановлено.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Движение трамваев прекращено на улице Николаева в Смоленске, сообщает паблик «Смоленский транспорт» ВКонтакте. В районе 14.20 на путях для электротранспорта недалеко от остановки «Современник» произошло ДТП.

В соцсетях сообщается, что трамваи встали в направлении проспекта Гагарина. Об обстоятельствах случившегося не сообщается.

Ранее в Смоленске обсудили предстоящую реконструкцию улицы Николаева. Бурную дискуссию вызвал вопрос ограждения путей бордюрным камнем. Также спорили о том, какая высота полотна должна быть на съездах. Городские власти пообещали найти компромисс, который бы устроил обе стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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