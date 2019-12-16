23 дома на восьми улицах останутся без горячей воды в Смоленске

СЕГОДНЯ 15:35 2019-12-16T15:35:40+03:00

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23 дома на восьми улицах могут остаться без горячей воды в Смоленске с 16 по 20 декабря, сообщает городская администрация. Коммунальщики проведут профилактические работы на теплопунктах. В зону отключения попадают дома №№1, 1А, 4, 4А по улице Трудовая, 2, 2А, 4, 4А, 4Б по Академика Петрова, 23, 25 по Багратиона, 1, 3, 5 по 1-му Минскому Тупику, 17, 19, 19 по Минской, №18 и 100 по Щорса, 13 и 21 по Коммунистической и 6 по Тухачевского.

- При надлежащем состоянии оборудования в ходе технического освидетельствования подача горячей воды будет возобновлена в течение нескольких часов, говорят в администрации.

Ранее жители улицы Исаковского остались без холодной воды. О срочном отключении ресурса сообщил СМУП «Горводоканал» в соцсетях. Обезвожены оказались 17 домов.

ИСТОЧНИК KP.RU