2019-12-16T17:12:59+03:00
Общество

Смолянам напоминают об исчислении налога по-новому

Сотрудники регионального УФНС предупреждают о завершении поэтапного перехода к исчислению налога на имущество физлиц исходя из кадастровой стоимости
Поделиться:
Фото: УФНС России по Смоленской области.Фото: УФНС России по Смоленской области.
Изменить размер текста:

Смолянам напоминают об исчислении налога по-новому. Начиная с 2016 года нововведение было принято в 84 субъектах Российской Федерации. В Смоленской области его утвердили в 2017 году. Согласно решению Смоленской областной Думы, в 2020 году жители субъекта получат первые платежки с расчетом налога с учетом кадастровой стоимости объектов недвижимости.

Новый закон диктует новые правила. В частности, для всех жилых домов, квартир и комнат действует необлагаемый налогом вычет в размере кадастровой стоимости для 50 кв. м, 20 кв. м и 10 кв. м, соответственно. Для лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, налоговые вычеты увеличены на 7 кв. м по жилому дому и 5 кв. м по квартире или комнате на каждого несовершеннолетнего ребенка. В первые три года при расчете налога будут применяться понижающие коэффициенты: в первый год - 0,2, во второй - 0,4, и в третий - 0,6.

- Начиная с третьего года применения в регионе кадастровой стоимости сумма налога не может вырасти более чем на 10%. Исключение - объекты торгово-офисного назначения, - уточняет начальник отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Смоленской области Александр Лукьянов. - Для некоторых категорий физических лиц действуют льготы, освобождающие их от уплаты налога по одному объекту налогообложения каждого вида, неиспользуемому в предпринимательской деятельности. Например, за один жилой дом.

Ознакомиться с информацией о ставках и льготах по налогу на имущество физлиц во всех муниципальных образованиях можно на сайте ФНС России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Смолянам напоминают об исчислении налога по-новому
23 дома на восьми улицах останутся без горячей воды в Смоленске
Движение трамваев прекращено на улице Николаева в Смоленске
В Смоленской области люди пострадали в ДТП с фурой
Продовольственный рынок построят в Духовщине Смоленской области
Смоленщина попросила увеличить количество лесопожарных формирований
Жители улицы Исаковского в Смоленске останутся без холодной воды
Смоленский СК начал проверку обстоятельств смерти ребенка
Смолянин опубликовал серию видеороликов с магазинными ворами
В Смоленске ДТП маршрутки и легковушки привело к пробке
В Рославле умер школьник
В парке Смоленска открылась новогодняя фотозона
Историю поисков смоленского подростка Влада Бахова покажут по ТВ
В Смоленске движение транспорта ограничат на две недели
Водитель трамвая в Смоленске помог многодетной маме
Несколько домов в центре Смоленска оставят без воды и отопления
В Смоленске проверят продавцов хвойных деревьев
Жители центра Смоленска из-за аварии остались без холодной воды
Зимняя серия ралли спринта «У Мастера» откладывается ввиду неявки зимы
Под Смоленском полыхающий гараж с автобусами попал на видео
В Смоленске появилась новогодняя фотозона
В Смоленске на улице Шевченко появится новая остановка транспорта
Тяжелую травму головы получил смолянин после ссоры с братом
Ущерб МЖД от ДТП на переездах составил более 1 млн рублей
В Смоленской области ищут пропавшего дезориентированного мужчину
В Смоленске утром привело к пробке ДТП из семи машин
Автоворы обчистили еще одну машину в Смоленске