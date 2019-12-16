СЕГОДНЯ 17:02 2019-12-16T17:12:59+03:00

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Смолянам напоминают об исчислении налога по-новому. Начиная с 2016 года нововведение было принято в 84 субъектах Российской Федерации. В Смоленской области его утвердили в 2017 году. Согласно решению Смоленской областной Думы, в 2020 году жители субъекта получат первые платежки с расчетом налога с учетом кадастровой стоимости объектов недвижимости.

Новый закон диктует новые правила. В частности, для всех жилых домов, квартир и комнат действует необлагаемый налогом вычет в размере кадастровой стоимости для 50 кв. м, 20 кв. м и 10 кв. м, соответственно. Для лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, налоговые вычеты увеличены на 7 кв. м по жилому дому и 5 кв. м по квартире или комнате на каждого несовершеннолетнего ребенка. В первые три года при расчете налога будут применяться понижающие коэффициенты: в первый год - 0,2, во второй - 0,4, и в третий - 0,6.

- Начиная с третьего года применения в регионе кадастровой стоимости сумма налога не может вырасти более чем на 10%. Исключение - объекты торгово-офисного назначения, - уточняет начальник отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Смоленской области Александр Лукьянов. - Для некоторых категорий физических лиц действуют льготы, освобождающие их от уплаты налога по одному объекту налогообложения каждого вида, неиспользуемому в предпринимательской деятельности. Например, за один жилой дом.

Ознакомиться с информацией о ставках и льготах по налогу на имущество физлиц во всех муниципальных образованиях можно на сайте ФНС России.

ИСТОЧНИК KP.RU