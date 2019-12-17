В Смоленске «кореец» сбил женщину на переходе

СЕГОДНЯ 09:49 2019-12-17T10:58:04+03:00

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В Смоленске на пешеходном переходе сбили 49-летнюю женщину. ДТП произошло в 18.45 16 декабря в районе дома №8 по проспекту Строителей.

- Пешеход попала под колеса «Киа», за рулем которой находилась 30-летняя женщина. Она двигалась от улицы Попова в сторону Рыленкова, - сообщили в отделе пропаганды областного УГИБДД. - От удара пешеход упала на остановившийся на встречке «Хундай», которым управлял 30-летний водитель. «Скорая» госпитализировала пешехода в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее в Смоленске в ДТП попала маршрутка. В результате аварии из людей никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU