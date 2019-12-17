В Смоленске «кореец» сбил женщину на переходе
В Смоленске на пешеходном переходе сбили 49-летнюю женщину. ДТП произошло в 18.45 16 декабря в районе дома №8 по проспекту Строителей.
- Пешеход попала под колеса «Киа», за рулем которой находилась 30-летняя женщина. Она двигалась от улицы Попова в сторону Рыленкова, - сообщили в отделе пропаганды областного УГИБДД. - От удара пешеход упала на остановившийся на встречке «Хундай», которым управлял 30-летний водитель. «Скорая» госпитализировала пешехода в больницу.
По факту ДТП проводится проверка.
Ранее в Смоленске в ДТП попала маршрутка. В результате аварии из людей никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU