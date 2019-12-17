2019-12-17T10:35:52+03:00
Происшествия

В Смоленске посетитель кафе оказался в больнице

40-летний мужчина не понравился молодым людям
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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В Смоленске посетитель кафе, пришедший в общепит с девушкой, оказался в больнице, сообщает пресс-служба областного УМВД. Инцидент произошел накануне в Промышленном районе города. 40-летний мужчина зашел перекусить с девушкой. Но не понравился двум другим посетителям кафе и те избили его.

- Подозреваемые задержаны. Ими оказались 38 и 35-летние неработающие ранее судимые местные жители. В инкриминируемом преступлении они сознались, - рассказали в полиции.

Пострадавший мужчина находится в больнице. Врачи провели обследование и диагностировали у него серьезные травмы, на медицинском языке нанесенный ему вред квалифицируется как «тяжкий вред здоровью».

Ранее в Смоленске на «зебре» сбили пешехода. 49-летняя женщина доставлена в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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