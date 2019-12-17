2019-12-17T11:14:30+03:00
Происшествия

В Рославле из ФОКа украли инструменты

Неизвестные проникли в помещение взломав замок входной двери
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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В Рославле из ФОКа украли электроинструменты, сообщает пресс-служба областного УМВД. Неизвестные проникли в помещение, взломав замок входной двери.

- Осмотрев вместо преступления, полицейские собрали улики и выяснили у работников, что один из сотрудников в день кражи не пришел на работу. Мужчина – новичок в коллективе, трудоустроился пару дней назад. Через некоторое время была установлена его личность. Им оказался ранее судимый местный житель 1990 года рождения, разыскиваемый полицией за совершение двух краж, совершенных летом 2019 года в Смоленске и Рославле, - рассказали сотрудники УМВД.

29-летний мужчина был задержан в доме знакомых. Подозреваемый сознался в преступлении и сказал, что все инструменты уже продал, а деньги потратил на личные нужды.

Сумма ущерба составила 25 тыс. рублей.

Ранее в больнице с тяжелыми травмами оказался посетитель кафе. Мужчина отправился в общепит с девушкой и чем-то не понравился двум другим клиентам заведения, за что те его избили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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